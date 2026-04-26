Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği konuk ettiği Kocaelispor'u tek golle geçerek 3 puanı hatırladı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği sahasında Kocaelispor'u Metehan Mimaroğlu'nun 34. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.



Ligde 10 maç aradan sonra kazanan Başkent ekibi puanını 28'e yükseltti. Kocaelispor ise 36 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, ceza yayının sağında topla buluşan Traore'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

19. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan kullandığı taç atışında, Abdurrahim Dursun'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada kaleci Serhat Öztaşdelen'in hamle yaptığı topu Traore, altıpas civarından filelere gönderdi. Maçın hakemi Mehmet Türkmen, pozisyonda kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

31. dakikada Gençlerbirliği'nden Koita ile Kocaelispor'dan Smolcic'in ceza alanında topa hamle yaptığı pozisyonun ardından ev sahibi ekip, penaltı itirazlarında bulundu. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Mehmet Türkmen, Smolcic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 34'üncü dakikada penaltıyı kullanan Metehan Mimaroğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

62. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında, ceza alanı içindeki Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda savunmadan dönen topa kale sahası önünde Tongya, röveşatayla vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

80. dakikada Kocaelispor'un sol kanattan gelişen atağında, Haidara'nın son çizgiden yaptığı ortada Serdar Dursun topla buluştu. Kaleci Velho'nun da açıyı daralttığı pozisyonda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.