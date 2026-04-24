İstanbul derbisi heyecanı Başakşehir'de yaşanacak. Avrupa kupası hedefleyen RAMS Başakşehir ile küme düşme tehlikesiyle boğuşan Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de kozlarını paylaşıyor. 48 puanlık ev sahibi ekip, son 4 maçta aldığı galibiyet ve beraberliklerle çıkışını sürdürüyor. 5. sıradaki konumunu sağlamlaştırmak isteyen turuncu-lacivertliler, kendi sahasında galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Kasımpaşa ise 31 puanla 13. sırada yer alıyor ve son 3 maçta topladığı 7 puanla moralli. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, deplasmanda sürpriz yaparak puan cetveline katkı sağlamayı ve ateş hattından tamamen uzaklaşmayı amaçlıyor. Maçın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde!

Süper Lig'de haftanın perdesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda açılıyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, bu sezon çıktığı 30 maçta 13 galibiyet alarak Avrupa kupalarına katılım mücadelesinde iddialı konumunu sürdürdü. Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları Jerome Opoku ve Abbosbek Fayzullaev gibi iki kilit isim forma giyemeyecek olsa da, cezası sona eren kaptan Ömer Ali Şahiner'in takıma dönmesi teknik heyetin elini güçlendiriyor. Konuk ekip cephesinde ise teknik direktör Emre Belözoğlu, eski takımına karşı puan arayacak. Ligde 31 puanla 13. sırada bulunan ve küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmaya çalışan Kasımpaşa ,son haftalarda yakaladığı form grafiğini korumak istiyor. İşte RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa maçının detayları!

RAMS BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 31. hafta açılış karşılaşması kapsamındaki RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa maçı 24 Nisan Cuma günü oynanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yiğit Arslan'ın düdük çalacağı İstanbul derbisi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir FK: Şengezer; Şahiner, Duarte, Bulut, Karataş; Kemen, Güneş; Sarı, Shomurodov, Brnic; Selke

Kasımpaşa: Gianniotis; Winck, Becao, Arous, Frimpong; Cafu, Baldursson; Kahveci, Diabate, Ouanes; Benedyczak