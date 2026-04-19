Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki kritik mücadelede Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, Akyazı'da karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kalarak zirve yarışında darbe alan bordo-mavililer, RAMS Başakşehir karşısında mutlak galibiyeti hedeflerken, Nuri Şahin'in ekibi ise Göztepe ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği hafta Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanabilmek adına kazanmayı amaçlıyor. İki takımın bu dev mücadelesinin haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR 11'LER

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Ozan, Oulai, Nwakaeme, Zubkov, Augusto, Onuachu.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ.

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Akyazı'da oynanan Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçı saat 20.00'de başladı.

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-RAMS Başakşehir mücadelesi beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanıyor.