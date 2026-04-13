Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ikas Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor, ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

ikas Eyüpspor'un golü 45+2. dakikada penaltıdan Metehan Altunbaş ile gelirken Samsunspor'un gollerini 76. dakikada Marius Mouandilmadji ve 90+4. dakikada Afonso Sousa kaydetti.

ikas Eyüpspor'da Denis Radu, 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, ligde 2 maç aradan sonra galip gelerek 39 puana yükseldi ve 7. sıradaki yerini korudu. ikas Eyüpspor ise ligde çıktığı son 5 maçtan yenilgiyle ayrılmış oldu. İstanbul ekibi, 22 puanla 17. sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Legowski'nin savunma arasına attığı pasta topla buluşan Metehan Altunbaş, kaleci Okan Kocuk'u geçerek ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Bu pozisyonda savunmada Yunus Emre Çift, son anda araya girerek meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.



45. dakikada savunmada van Drongelen'in hatasında araya giren Calegari, penaltı noktası gerisinde van Drongelen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yasin Kol, direkt penaltı noktasını gösterdi.



45+2. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Metehan Altunbaş, yerden sol alt köşeye yaptığı vuruşta kaleci Okan Koçuk'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



45+5. dakikada sağ kanattan Mendes'in yaptığı ortada Cherif Ndiaye'nin penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marcos Felipe'de kaldı.

55. dakikada Samsunspor etkili geldi. Soldan kazanılan korner atışında Yalçın Kayan, penaltı noktası üzerine yerden gönderdi. Bu bölgeye hareketlenen Emre Kılınç'ın gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

60. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Calegari'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Talha Ülvan, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada topla buluşan Metehan Altunbaş'ın gelişine vuruşunda top, kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

61. dakikada ikas Eyüpspor 10 kişi kaldı. Orta sahadaki mücadelede Radu, Yalçın Kayan'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Yasin Kol tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

76. dakikada Samsunspor eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Tomasson, ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Mouandilmadji'nin vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

89. dakikada Samsunspor etkili geldi. Serbest vuruşta Zeki Yavru ceza sahasına ortaladı. Van Drongelen'in kafayla indirdiği topa Ndiaye, yakın mesafeden vurdu ancak kaleci Felipe gole engel oldu.

90+4. dakikada Samsunspor öne geçti. Emre Kılınç'ın pasında sol kanatta topla buluşan Sousa ceza sahasına girip düzeltip sert vurdu, kaleci Felipe'nin müdahalesine rağmen top, filelerle buluştu: 1-2.

Samsunspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.