Fenerbahçe Kulübü, kaleci Ederson'a Kayserispor maçında yabancı madde atan şahsın yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilerek savcılığa sevk edildiğini açıkladı.
Kamuoyuna Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 13, 2026
Cumartesi akşamı Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Ederson'a yabancı madde atan şahıs, yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir.
Saldırıyı gerçekleştiren şahsın ifadesi alınmış olup, hakkında seyirden men…