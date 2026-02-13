Trendyol 1. Lig’in 25. haftası, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek kritik bir mücadeleyle açılıyor. Play-off potasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen 37 puanlı Iğdır FK, ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren 28 puanlı Ümraniyespor’u konuk ediyor. İki takımın da mutlak galibiyet hedeflediği bu zorlu randevu, futbol otoriteleri tarafından haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından biri olarak gösteriliyor. Peki, Iğdır FK Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşma öncesi öne çıkan notlar ve tüm detaylar...

1. Lig maratonunda sona yaklaşılırken her puanın altın değerinde olduğu haftalara girildi. Alagöz Holding Iğdır FK, taraftar desteğini arkasına alarak üst lige yükselme yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmek isterken; Eminevim Ümraniyespor, zorlu deplasmandan puan çıkararak nefes almayı amaçlıyor. Taktik disiplinin ön planda olacağı bu doksan dakika, hem zirve yarışını hem de ligin alt katmanlarını doğrudan etkileyecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maç saati ve yayın bilgileri ise netlik kazandı. İşte Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor maçının detayları...

Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın perdesini açacak olan Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor karşılaşması, 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Iğdır Şehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu önemli mücadele, iki ekip arasındaki rekabette kritik bir virajı temsil ediyor.

Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor MAÇI SAAT KAÇTA?

Haftanın açılış mücadelesi olan bu zorlu randevuda ilk düdük saat 13.30'da çalacak. Gündüz maçında karşı karşıya gelecek ekipler, 1. Lig'in yoğun fikstüründe avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Mücadelenin hakemi ise Alpaslan Şen olacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor MAÇI HANGİ KANALDA?

Alagöz Holding Iğdır FK ile Eminevim Ümraniyespor arasındaki bu heyecan dolu doksan dakika TRT Spor kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

