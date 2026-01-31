Alanyaspor-Eyüpspor maçını takip etmek için TIKLA
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Alanyaspor, 19 maç sonunda topladığı 22 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Akdeniz temsilcisi, iç sahada alacağı galibiyetle üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Konuk ekip Eyüpspor ise ligde zor bir süreçten geçiyor. 19 hafta sonunda 16. sırada bulunan Eyüpspor, küme düşme hattından uzaklaşmak adına bu kritik deplasmandan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Corendon Alanyaspor- İkas Eyüpspor maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi ASPOR.com'da...
ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Alanyaspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig mücadelesi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak.
📢 Maç Günü— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) January 30, 2026
🕘 14.30
🆚 İkas Eyüpspor
📍 Oba Stadyumu
📺 beIN SPORTS 1#CorendonAlanyaspor | #ALYvEYP pic.twitter.com/F6GXMPOs57
ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.
⚽ Maç Günü— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 31, 2026
🏆 Trendyol Süper Lig
🗓 20.Hafta
🆚 Corendon Alanyaspor
🕖 14.30
🏟 Oba Stadyumu
📺 beIN SPORTS 1#ALYvEYP pic.twitter.com/x76SW4I5dK
CORENDON ALANYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı ve şifreli yayınlanacak. Corendon Alanyaspor-İkas Eyüpspor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
MUHTEMEL 11
Alanyaspor muhtemel ilk 11'i: Taşkıran, Akdağ, Aliti, Lima, Ruan, Aksoy, Makouta, Hardegjonaj, Hwang, Yalçın, Karaca
Eyüpspor muhtemel ilk 11: Yılmaz, Ulvan, Gezeg, Ortakaya, Meras, Taşkın, Radu, Raux Yao, Legowski, Pinto, Bozok