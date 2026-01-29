Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.



Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı 30 Ocak Cuma, 31 Ocak Cumartesi, 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.



Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



30 Ocak Cuma



20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır



20.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay



31 Ocak Cumartesi



14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Aksu



17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan



20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Batuhan Kolak



20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi



1 Şubat Pazar



17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu



20.00 Galatasaray - Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe



2 Şubat Pazartesi



20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe: Alper Akarsu

İŞTE O LİSTE: