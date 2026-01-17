Başakşehir-Karagümrük maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında futbolseverleri Başakşehir ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak kritik bir karşılaşma bekliyor. Nuri Şahin’in ekibi, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak üst sıralara tutunmayı amaçlarken, turuncu-lacivertliler galibiyet hesapları yapıyor. Aleksandar Stanojevic yönetiminde çıkış arayan ve ligin dibinde bulunan Fatih Karagümrük ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir-Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Nuri Şahin yönetiminde ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen turuncu-lacivertli ekip, sahadan kayıpsız ayrılmanın planlarını yapıyor. Aleksandar Stanojevic ile toparlanma arayışında olan ve ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük ise zorlu deplasmandan çıkış umuyor. Peki, Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR İLE KARAGÜMRÜK ARASINDA 23. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanan Başakşehir ile Fatih Karagümrük, 23. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 9 karşılaşmayı Başakşehir kazanırken, 8 mücadeleyi de Fatih Karagümrük üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ

TFF, Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı hakeminin Yasin Kol olduğunu açıkladı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Buğra Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Direnç Tonusluoğlu üstlenecek.