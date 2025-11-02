Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı, Kayseri’de oynanacak zorlu karşılaşma ile sürüyor. Zecorner Kayserispor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etmeye hazırlanıyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip, Radomir Dalovic yönetiminde bu kez şeytanın bacağını kırmak ve ilk lig galibiyetine ulaşmak istiyor. Öte yandan Kasımpaşa cephesinde hedef, Beşiktaş maçında alınan beraberliğin ardından galibiyet ile çıkış yakalamak. Şota Arveladze’nin öğrencileri, 10 puanla Süper Lig’de orta sıralarda bulunuyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ

TFF, Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı hakeminin Kadir Sağlam olduğunu açıkladı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın 4. hakemliğini ise Hakan Ülker üstlenecek.