Trendyol Süper Lig'de 11. haftada Konya'da Tümosan Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Recep Uçar yönetiminde yeniden ritmini yakalamaya başlayan yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacakları bu mücadelede hata yapmadan üç puanın sahibi olup puanını 17'ye yükseltmek istiyor. Konuk ekip Samsunspor ise sezona güçlü bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Thomas Reis önderliğinde 17 puanla ligin üst sıralarında yer alan kırmızı-beyazlı ekip, üst sıralardaki iddiasını sürdürmek niyetinde.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında gözler Konyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleye çevriliyor. Tümosan Konyaspor, son haftada elde ettiği kritik galibiyetle moral depoladı ve şimdi bu ivmeyi sürdürme hedefiyle sahaya çıkacak. Recep Uçar yönetimindeki yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak puanını 17'ye yükseltmek ve çıkışını güçlendirmek istiyor. Konuk ekip Samsunspor ise sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Thomas Reis önderliğinde 17 puanla üst sıralara demir atan kırmızı-beyazlılar, Avrupa maçının hemen öncesinde alacakları galibiyetle kendilerine ekstra motivasyon sağlamayı amaçlıyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı 2 Kasım Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Andozuana, Adil, Bazoer, Guilherme, Jin Ho, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Enis Bardhi, Muleka, Umut Nayir

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Van Drongelen, Logi Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Carlo Holse, Anthony Musaba

İKİ TAKIM ARASINDA 34. RANDEVU

Tarihleri boyunca 33 defa karşı karşıya gelen Tümosan Konyaspor ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 34. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 13 karşılaşmayı yeşil-beyazlılar kazanırken, 11 mücadeleyi de kırmızı-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı hakeminin Ali Şansalan olduğunu açıkladı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Salih Burak Demirel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Muhammet Ali Metoğlu üstlenecek.