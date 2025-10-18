Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KONYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Kocaelispor maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Alpaslan Şen.
İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI 11'LERİ:
Tümosan Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Morten, Melih, Ndao, Pedrinho, Muleka, Umut.
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Syrota, Linetty, Jo, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar.