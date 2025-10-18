Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 9. haftasında Tümosan Konyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Konya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KONYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Kocaelispor maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Alpaslan Şen.

İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Tümosan Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Morten, Melih, Ndao, Pedrinho, Muleka, Umut.

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Syrota, Linetty, Jo, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar.