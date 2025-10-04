Kocaelispor - İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 8. hafta müsabakasında Kocaelispor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Adnan D. Kayatepe düdük çalıyor. Kocaelispor-Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
KOCAELİSPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kocaelispor - İkas Eyüpspor maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
KOCAELİSPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LER
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Tayfur, Rivas, Can, Petkovic.
İkas Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Mujakic, Lucas, Serdar, Kerem, Mateusz, Seslar, Ampem, Thiam.