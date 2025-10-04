Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. İki takım da sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıktı. Kocaelispor-Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 8. hafta müsabakasında Kocaelispor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Adnan D. Kayatepe düdük çalıyor.

KOCAELİSPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - İkas Eyüpspor maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KOCAELİSPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Tayfur, Rivas, Can, Petkovic.

İkas Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Mujakic, Lucas, Serdar, Kerem, Mateusz, Seslar, Ampem, Thiam.