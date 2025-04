Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, kritik bir 90 dakikada kozlarını paylaşacak. Sezonun bu önemli virajında alınacak puanlar, her iki takımın da yolculuğuna yön verecek. Ev sahibi Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde istikrarlı bir çıkış yakalarken, hedefini üst sıralara yerleşmek olarak belirlemiş durumda. 28 maç sonunda hanesine yazdırdığı 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 39 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, iç sahadaki avantajını bu karşılaşmada da en iyi şekilde kullanmak istiyor. Diğer yanda ise adeta kümede kalma savaşına kilitlenen Hatayspor var. Murat Şahin yönetiminde ligde kalma umudunu son ana kadar taşımak isteyen Akdeniz temsilcisi, bu zorlu deplasmandan mutlak galibiyetle ayrılarak hayatta kalma mücadelesinde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor. 28 hafta sonunda 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor için artık her maç, bir final niteliğinde. Peki, Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

GAZİANTEP FK-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-HATAYSPOR MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Burak Bozan, Sorescu, Arda, Semih, Husic, Maxim, Ndiaye, Ogün, Boateng, Okereke, Halil

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim, Burak, Kilama, Cemali, Görkem, Abdulkadir, Rui Pedro, Boutobba, Fernandes, Aboubakar

İKİ TAKIM ARASINDA 26. RANDEVU

Tarihleri boyunca 25 defa karşı karşıya gelen Gaziantep FK ile Atakaş Hatayaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 26. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 9 maçı kırmızı-siyahlılar kazanırken, 9 mücadeleyi de bordo-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK-Hatayspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Gökhan Barcın yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Gültekin üstlenecek.