Trendyol Süper Lig'de son iki sırada yer alan Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Kümede kalma mücadelesinde her iki takım oyuncuları da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde istenilen çıkışı bir türlü yakalayamayan bordo-beyazlılar, 16 hafta sonunda 1 galibiyet alabildi. Son sırada yer alan rakibi karşısında kazanmayı hedefleyen Hatayspor, taraftarına moral vermeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında 2-1 kazanan Adana Demirspor haftaya damga vurmuştu. Bu sezon ilk galibiyetini siyah-beyazlılar karşısında alan mavi şimşekler, aynı başarıyı Hatay deplasmanında da göstermek istiyor. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde daha iyi oyun ve sonuçlar almayı hedefleyen Adana Demirspor, eksi 3 puan cezası nediyle 2 puanla son sırada yer alıyor. Peki, Hatayspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleye kısa süre kala futbolseverler nasıl bir sonucun ortaya çıkacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 2-1 yenen mavi şimşekler, 16 hafta sonunda ilk galibiyetini alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde etkili bir oyun sergileyen Adana Demirspor, aynı performansı Hatayspor karşısında da göstermek istiyor. Eksi 3 puan ceza yediği için Süper Lig'de 2 puanla son sırada yer alan mavi şimşeklerin 12 mağlubiyeti bulunuyor. Adana Demirspor ile son 2 sırayı paylaşan Hatayspor, rakibi karşısında mutlak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Bir an önce küme düşme hattından çıkmak isteyen bordo-beyazlıların; 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunuyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış arayan Hatayspor, Adana Demirspor karşısında puanını 12'ye çıkartıp, bir an önce küme düşme hattından çıkmayı amaçlıyor. Peki Hatayspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Hatayspor - Adana Demirspor maçı 23 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor - Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇ KALECİ DENİZ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Transfer yasağı olan Adana Demirspor'da genç kaleci Deniz Sönmezler, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Beşiktaş maçında alınan galibiyetin mimarlarından olan 16 yaşındaki file bekçisi, son dakikalarda yaptığı kurtarışlarla maça damga vurmuştu. Süper Lig tarihinin en genç kalecilerinden biri olan Deniz'in Hatayspor karşısında da ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

VINCENT ABOUBAKAR'IN DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR

Sezon başında Beşiktaş'tan Hatayspor'a gelerek gündem olan Vincent Aboubakar, gösterdiği performansla geçmişi aratmaya devam ediyor. Süper Lig'de attığı gollerle akıllara kazınan Kamerunlu forvetin 2024-2025 sezonunda toplam 2 golü bulunuyor. 16 hafta sonunda 11 karşılaşmada şans bulan 32 yaşındaki golcü, 1 de gol pası verdi.