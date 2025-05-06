Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 6 Mayıs Salı günü acil durum konseyi düzenlendi. Peki, 6 Mayıs 2025 Survivor'da kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR SON BÖLÜM 6 MAYIS | Survivor 2025, 6 Mayıs Salı günü acil durum konseyi ile ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadele ederken, konseyde verilecek karar programı takip eden kişiler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, 6 Mayıs Survivor'da kim elendi? İşte 6 Mayıs Salı Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR'DA ACİL DURUM KONSEYİ

6 Mayıs Salı günü yayınlanacak Survivor'da acil durum konseyi düzenlenecek. Yarışmacı Almeda hakkında verilecek karar merak edilirken, "Survivor'da kim elendi?" sorusunun cevap bulması bekleniyor.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

All Star-Gönüllüler arasında süren Survivor'da 6 Mayıs Salı günü hangi yarışmacının elendiği merak ediliyor. Salı akşamı saat 20.00'de başlayacak programda, "Survivor'da en son kim elendi?" sorusununa cevap verileceği tahmin ediliyor. Program henüz başlamadığı için yarışmaya kimin veda ettiği akşam saatlerinde belli olacak.