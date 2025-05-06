Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? THY EuroLeague maçı hangi kanalda?

THY EuroLeague’de play-off serisinin beşinci ve son perdesinde Panathinaikos ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Seride 2-2’lik eşitliğin ardından tüm gözler Atina’ya çevrilmiş durumda. Bu dev mücadelede kazanan taraf hem Final Four biletini alacak hem de Avrupa basketbolunun zirvesinde boy gösterme şansı yakalayacak. Anadolu Efes, İstanbul’da oynanan dördüncü maçta sergilediği etkileyici performansla seriyi dengelemeyi başardı. Şimdi ise gözler, Yunanistan’daki zorlu deplasmanda. Luca Banchi'nin öğrencileri, bu tarihi karşılaşmayı da kazanarak seriyi 3-2’ye getirmenin ve Final Four yolunu açmanın hesaplarını yapıyor. Panathinaikos, son maçta yaşanan gerginliklerin ardından taraftarı önünde bir reaksiyon vermek istiyor. Özellikle maçın son anlarında taraftara tepki göstererek salonu terk eden Başantrenör Ergin Ataman'ın bu karşılaşmada nasıl bir reaksiyon vereceği tüm basketbol dünyasının merak ettiği sorulardan biri haline geldi. Peki, Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? THY EuroLeague maçı hangi kanalda?

THY EuroLeague play-off serisinin beşinci ve son randevusunda Panathinaikos ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Nefes kesen 2-2'lik serinin ardından gözler Atina'daki kıran kırana mücadeleye çevrildi. Temsilcimiz Anadolu Efes, başantrenör Luca Banchi önderliğinde tarihi bir başarıya imza atmak için parkeye çıkıyor. İstanbul'daki dördüncü maçta sergilediği etkileyici oyunla seriyi eşitleyen lacivert-beyazlı ekip, şimdi gözünü Atina'daki son düelloya dikti. Rakip cephesinde ise fırtınalar dinmek bilmiyor. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, İstanbul'daki maçta yaşanan tribün gerginliği sonrası salonu terk etmişti. Şimdi ise kendi evinde, kendi seyircisi önünde nasıl bir reaksiyon sergileyeceği büyük bir merak konusu. Peki, Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague play-off serisi beşinci maçında oynanacak Panathinaikos-Anadolu Efes karşılaşması 6 Mayıs Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

OAKA Spor Salonu'nda oynanacak Panathinaikos-Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DÖRTLÜ FİNAL ÖNCESİ SON MAÇ

Play-off serisinin beşinci ve son maçında hata yapmak istemeyen Anadolu Efes, Yunanistan'da oynanacak maçta Final Four biletini almak istiyor. Rakibine ilk maçta 87-83 kaybeden temsilcimiz, ikinci mücadeleyi de 79-76 kazanarak ev sahibi olma avantajını kazandı.

Seriyi 1-1'e taşıdıktan sonra üçüncü maçta 81-77 kaybeden lacivert-beyazlılar, son maçta ise 85-82 kazanmasını bildi. OAKA Spor Salonu'nda oynanacak son maçta hata yapmak istemeyen Anadolu Efes, kazanmanın yollarını arayacak.

EŞLEŞMEYİ KAZANAN TAKIM FENERBAHÇE'YE RAKİP OLACAK

THY EuroLeague play-off serisi beşinci maçında kazanan takım adını 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek dörtlü finale yazdıracak.

6 Mayıs Salı günü saat 21.45'te başlayacak Panathinaikos-Anadolu Efes maçında kazanan takım yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 39. RANDEVU

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 39. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında oynanan 38 müsabakanın 17'sini lacivert-beyazlılar, 21'ini yeşil-beyazlı takım kazandı.

AVRUPA'DA 875. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 875. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 874 karşılaşmada 494 galibiyet, 380 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluğa ulaştığı THY Avrupa Ligi'nde ise 627. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 626 maçının 337'sini kazandı, 289'undan mağlubiyetle ayrıldı.