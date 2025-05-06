Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta karşılaşmalarına dair program belli oldu. Buna göre; daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacak. İşte program:
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta fikstürü açıklandı!
Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. İşte fikstür ve ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 06.05.2025- 14:14 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025- 14:22