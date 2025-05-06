Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta karşılaşmalarına dair program belli oldu. Buna göre; daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacak. İşte program: