Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 44. bölüm izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitliyor. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan ve Tuba Ünsal'ın paylaştığı her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 44. bölüm izleme linki haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 44. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Konstantiniyye'nin fethinin ardından şehrin imarı ve Müslüman – Türk yurdu olması için kollar sıvanırken Sultan Mehmed gölgelerde büyüyen büyük bir suikastı zekâsıyla çözmüş ve yıllardır Osmanlı'nın başına bela olan Şehzade Orhan'ı yakalayıp boğdurmuştur.

İşte şimdi Sultan Mehmed'in Konstantiniyye'ye Osmanlı mührünü vurmak ve devleti yeni ufuklara taşıyacak köklü değişimleri hayata geçirmekten başka bir hedefi yoktur. Başta Çandarlı olmak üzere tüm paşalar da bu köklü değişimden nasibini alacaktır.Sultan Mehmed devleti yeniden dizayn ederken kimler hangi görevleri alacaktır? Paşalar daha yüksek makamları arzularken kimler hayal kırıklığına uğrayacak? Kimler yeni vazifeleriyle, yeni bir ufka doğru adım atacaktır?

Fatih Sultan Mehmed'in Konstantiniyye'ye ilk büyük damgası olacak olan Fatih Camii inşaatı başlamışken, camii inşaatında yaşanan hangi olay Sultan Mehmed'in hayatını derinden sarsacaktır?

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ VE SON BÖLÜM İZLE

Sultan Mehmed yeni vazifeler, yeni emirler ve yeni hayallerle büyük bir yolculuğa hazırlanırken Plethon ve Notaras önderliğindeki gizli örgüt hangi kurnaz planlara girişecek, kimleri hangi zaaflarından vurarak acımasız hedeflerine adım adım yürüyeceklerdir.

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCULARI

Serkan Çayoğlu

Selim Bayraktar

Fikret Kuşkan

Tuba Ünsal

Seçkin Özdemir

Teoman Kumbaracıbaşı