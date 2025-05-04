Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig 34. hafta maçında İkas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. ile 61. dakikada Landry Dimata ve 90+5. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

İkas Eyüpspor'da Mame Thiam, 74. dakikada takımının kazandığı penaltıdan faydalanamadı.

Bu karşılaşmayla birlikte Reeder Samsunspor 57 puana yükseldi ve 3. sıradaki yerini koruyarak Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda öneml bir galibiyet aldı. İkas Eyüpspor ise 50 puanda ve 6. sırada kaldı.

İKAS EYÜPSPOR İÇİN KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Reeder Samsunspor'a deplasmanda kaybeden İkas Eyüpspor, üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul temsilcisi ligdeki son galibiyetini 14 Nisan tarihinde Adana Demirspor'u 6-0 yenerek almıştı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasını Reeder Samsunspor bay geçecek, İkas Eyüpspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.