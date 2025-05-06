Haberler Fenerbahçe Haberleri FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho ayrılırsa alternatifleri belli!

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho ayrılırsa alternatifleri belli! Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili kulislerde hareketlilik yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla yola devam edeceklerini açıklamış olsa da, sarı-lacivertli yönetim içinde farklı görüşlerin ortaya çıktığı öne sürülüyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2025- 15:18 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025- 15:18









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Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de, Mourinho'ya yönelik eleştiriler giderek artıyor.

Hem derbilerdeki başarısızlık hem de Avrupa'da Rangers karşısında yaşanan elenme sonrası taraftarlar, Mourinho'ya olan inançlarını büyük ölçüde kaybetmiş durumda.