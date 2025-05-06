FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho ayrılırsa alternatifleri belli!
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili kulislerde hareketlilik yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla yola devam edeceklerini açıklamış olsa da, sarı-lacivertli yönetim içinde farklı görüşlerin ortaya çıktığı öne sürülüyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Yayın Tarihi: 06.05.2025- 15:18 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025- 15:18