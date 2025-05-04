Adana Demirspor-Göztepe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Eksi 2 puanla son sırada yer alan Mavi Şimşekler, taraftarının önünde moral arıyor. Artık bir iddiası kalmasa da, sahada mücadeleyi bırakmak istemeyen Adana temsilcisi, sezonun son bölümünde puan ya da puanlarla veda etmek istiyor. Göztepe cephesinde ise tablo çok daha farklı. Sezona fırtına gibi giren ancak zamanla ivme kaybeden sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz hafta kazandığı maçla 11 haftalık galibiyet özlemini sona erdirdi. 8. sıraya kadar gerileyen İzmir temsilcisi, Adana deplasmanında bu çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Adana Demirspor-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2025- 18:44