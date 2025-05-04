Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Eksi 2 puanla ligin son sırasında yer alan Mavi Şimşekler, küme düşmesi kesinleşmesine rağmen ligde kalan maçlarında puan ya da puanlar almak istiyor. 11 haftalık galibiyet hasretine Başakşehir maçında son veren Göztepe ise beklenmedik puan kayıplarının ardından tekrar çıkış arıyor. 43 puanla 8. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, zorlu Adana deplasmanında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Adana Demirspor: Deniz, Bünyamin, Tolga, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Tayfun, Ozan, Ali Yavuz, Yusuf
Göztepe: Lis, Taha, Koray, Furkan, Nielsen, Dennis, Ahmed, Nazım, Tijanic, Kubilay, Romulo
Adana Demirspor-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan Adana Demirspor-Göztepe maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı. Kritik karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.