07 Mart 2021, Pazar

SÜPER LİG

Galatasaray 2-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Cimbom 1 puana razı oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında sahasında 'u konuk etti. 4 gol çıkan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

'in 29. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

2 kez öne geçen 'un gollerini 9. dakikada ve 38'de kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 14. ve 68. (p) dakikalarda kaydetti. Ayrıca Kolombiyalı'nın bir golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 58'e yükseltti. Sivasspor ise yenilmezlik serisini 6 maça çıkarırken, 34 puana ulaştı.

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SARACCHI 5 MAÇ SONRA SAHADA

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, 5 resmi maçın ardından sahaya döndü.

Ligin 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve 4 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sahaya çıkamayan Saracchi, 5 Mart'taki idmanda ilk kez takımla çalıştı.

Fatih Terim, takımla sadece 2 antrenmana çıkan genç sol beki ilk 11'de oynattı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 29. hafta)

FALCAO 4 AY SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao, yaklaşık 4 ay sonra bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligde son olarak 24 Ekim 2020'de 6. haftada oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında ilk 11'de forma giyen Falcao, sonrasındaki 1 maçta cezası, 16 karşılaşmada ise sakatlığı nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemedi.

Falcao, söz konusu 134 günlük süreçte 4 lig karşılaşmasında sonradan oyuna girerek süre buldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Onyekuru, Gradel'den sıyrıldıktan sonra pasını Gedson Fernandes'e aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ali Şaşal Vural yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

9. dakikada konuk takım öne geçti. Kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzun oynadığı topu Galatasaray savunması uzaklaştıramadı. Son olarak ceza sahası yayının solundaki Linnes'in geri pasında araya Gradel girdi. Tecrübeli futbolcu ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada Galatasaray Falcao'nun şık golüyle beraberliği yakaladı. Babel'in pasıyla Sivasspor yarı alanının ortalarında buluşan Falcao, ceza sahası yayı gerisinde Robin Yalçın'dan şık bir şekilde sıyrıldı. Kolombiyalı oyuncu, şut açısını bulduktan sonra sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

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18. dakikada Babel'in sağdan ortasında arka direkte altıpasa hareketlenen Onyekuru uygun durumda vurduğu topu üstten auta attı.

32. dakikada Saracchi'nin soldan yerden ortasına Belhanda penaltı noktası civarında bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

38. dakikada sağdan kullanılan taçta penaltı noktası gerisine gelen topa Gradel sert bir vuruş yaptı. Kaleci Muslera'nın son anda çeldiği meşin yuvarlağı altıpasta Boyd tamamladı ve takımını ikinci kez öne geçirdi: 1-2.

Müsabakanın ilk yarısını Sivas temsilcisi 2-1 önde bitirdi.

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54. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde yükselen Falcao kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

57. dakikada soldan ceza sahasına çalımlarla giren Onyekuru, topu kaptırdıktan sonra tekrar kazandı. Nijeryalı oyuncunun dar açıdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

61. dakikada Linnes'in sağdan ortasında altıpastaki Babel'in yakın mesafeden kafayla vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural son anda engelledi.

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65. dakikada Galatasaray'da Babel soldan ceza sahasına girdikten sonra Uğur Çiftçi'den sıyrılamadı. Pozisyonda hakem Ali Şansalan devam kararı verdi. VAR hakemi Ali Palabıyık'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Şansalan, Uğur'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıya hükmetti. 68. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, skora bir kez daha denge getirdi: 2-2.

81. dakikada sağdan kullanılan kornerde altıpas gerisine düşen topa Halil Dervişoğlu uygun durumda vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+6. dakika konuk takım 10 kişi kaldı. Mücadelenin 32. dakikasında sarı kartı bulunan Gradel, gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

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90+7. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Ali Şaşal Vural sağına gelen topu kornere çeldi. Kullanılan korner sonrasında gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasında karşı karşıya vuruşunda top Ali Şaşal'dan döndü. Ardından Arda ve Kerem'in arka arkaya şutlarında defans oyuncuları gole engel oldu.

Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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