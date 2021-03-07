07 Mart 2021, Pazar

SİVASSPOR

Max Gradel Galatasaray-Sivasspor maçında kırmızı kart gördü!

Maçın son anlarında kırmızı çıktı! İşte o pozisyon
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında 'u konuk etti ve mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maçın 90+6. dakikasında konuk ekipte Max Gradel ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında 'u ağırladı. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Sivassporlu oyuncu Max Gradel'in sarı kırmızılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı sert müdahale sonrası hakem Ali Şansalan, ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyundan attı.

İşte o pozisyon...

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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