07 Mart 2021, Pazar
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Max Gradel Galatasaray-Sivasspor maçında kırmızı kart gördü!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti ve mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maçın 90+6. dakikasında konuk ekipte Max Gradel ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Sivassporlu oyuncu Max Gradel'in sarı kırmızılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı sert müdahale sonrası hakem Ali Şansalan, ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyundan attı.
İşte o pozisyon...
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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