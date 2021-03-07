Süper Lig'in 29. haftasında evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, maçın 9. dakikasında kalesinde golü gördü. Sarı kırmızılılarda Martin Linnes'in savunmada büyük hatası pahalıya patladı. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadelenin 9. dakikasında kalesinde golü gördü. Savunmada Martin Linnes'in Muslera'ya geri pas vermek isterken yaptığı hatayı, Sivasspor adına Max Gradel affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte o anlar;



(Fotoğraflar: beIN Sports)

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