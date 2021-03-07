07 Mart 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Son dakika Galatasaray haberi: Sivasspor maçında Martin Linnes'ten çok büyük hata! İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 29. haftasında evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, maçın 9. dakikasında kalesinde golü gördü. Sarı kırmızılılarda Martin Linnes'in savunmada büyük hatası pahalıya patladı. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadelenin 9. dakikasında kalesinde golü gördü. Savunmada Martin Linnes'in Muslera'ya geri pas vermek isterken yaptığı hatayı, Sivasspor adına Max Gradel affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İşte o anlar;
(Fotoğraflar: beIN Sports)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig