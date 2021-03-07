07 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Sivasspor maçında Martin Linnes'ten çok büyük hata! İşte o pozisyon...

Linnes'ten büyük hata! İşte o pozisyon...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında evinde ile karşı karşıya gelen , maçın 9. dakikasında kalesinde golü gördü. Sarı kırmızılılarda 'in savunmada büyük hatası pahalıya patladı. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto 'in 29. haftasında , sahasında 'u ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadelenin 9. dakikasında kalesinde golü gördü. Savunmada 'in 'ya geri pas vermek isterken yaptığı hatayı, Sivasspor adına affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte o anlar;


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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