Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 1-0 kazandı ve galibiyet hasretine 10 maç sonra son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Demba Ba kaydetti. Başkent temsilcisinde ayrıca 89. dakikada Polomat ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 11 maça çıktı ve 21 puanda kaldı. Başakşehir ise 10 maç sonra kazanarak puanını 29'a yükseltti.

AYKUT KOCAMAN YÖNETİMİNDE İLK 3 PUAN

Teknik Direktör Okan Buruk'un görevinden ayrılmasının ardından 23. haftada takımın başına geçen Aykut Kocaman, ilk maçında Galatasaray'a 3-0 yenilmişti. Sonraki 5 karşılaşmada ise 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayan Kocaman, turuncu-lacivertliler ile ilk 3 puanına Gençlerbirliği karşısında kavuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşamasında Fenerbahçe'yi 2-1'ile geçerek takımı bir üst tura çıkarmayı başarmıştı.

VISCA'NIN DÖNÜŞÜ UĞURLU GELDİ

Uzun süren sakatlığının ardından yaklaşık 2 ay sonra sahalara dönen Visca'nın ayağı adeta Başakşehir'e uğurlu geldi. İstanbul temsilcisiyle son maçına yine Ankara'da oynanan ve turuncu-lacivertlilerin uzun sürecek galibiyet hasretinden önceki son 3 puanını kazandığı Ankaragücü karşısında çıkan Edin Visca, formasına kavuştuğu bir başka Ankara temsilcisi Gençlerbirliği müsabakasında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen iyi bir performans sergiledi ve 56 gün sonra yaşanan zaferde pay sahibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada Berkay Özcan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Mehmet Topal'ın arka direğin çaprazında yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

45+1. dakikada Furman'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Lima'nın kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Volkan Babacan meşin yuvarlağın hakimi oldu.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

65. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzun topunu rakip yarı sahanın ortasında kontrol ederek ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Nordfeldt, sağına uzanarak kurtardı.

68. dakikada Ayite'nin sağdan ceza sahasına yaptığı ortada Lima'nın kafa vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

73. dakikada Candeias'ın pasıyla topla ceza yayının üzerinde topla buluşan Lima'nın ceza sahasına girerek çektiği sert şutta kaleci Volkan Babacan topu tokatlayarak mutlak bir golü engelledi.

90. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Tolga Ciğerci'nin ceza sahasının dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, üzerine gelen topu sektirdi. Nordfeldt'in hatasını değerlendiren Demba Ba, altıpasın içinde meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

Konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla son sırada kalan Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 11 maça çıktı. Medipol Başakşehir ise Aykut Kocaman yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alarak 10 maçlık 3 puan hasretini sona erdirdi.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ