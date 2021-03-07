07 Mart 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Sivasspor maçında Falcao'nun dönüşü muhteşem oldu! Öyle bir gol attı ki...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı. 134 gün sonra sarı-kırmızılı takımda ilk 11'e çıkan Radamel Falcao, mücadelenin 14. dakikasında şık bir gol atarak sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.03.2021 19:57 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 20:00
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Sivasspor maçında Falcao'nun dönüşü muhteşem oldu! Öyle bir gol attı ki...

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in cezalı olması nedeniyle Radamel Falcao 134 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Sivasspor maçında Falcao'nun dönüşü muhteşem oldu! Öyle bir gol attı ki...

35 yaşındaki golcü, geçirdiği sakatlıkların ardından son 2 haftada 49 dakika süre alırken, ilk 11'e golle döndü.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Sivasspor maçında Falcao'nun dönüşü muhteşem oldu! Öyle bir gol attı ki...

Sivasspor karşısında kalesinde erken bir gol göre sarı-kırmızılılar, bu gole Falcao'nun ceza sahası dışından kaydettiği şık golle yanıt verirken, beraberliği yakaladı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Sivasspor maçında Falcao'nun dönüşü muhteşem oldu! Öyle bir gol attı ki...

Sakatlığının ardından çıktığı 5. maçta golle buluşan Kolombiyalı, bu sezon 6. golünü atarken, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından da ilk golünü Sivasspor filelerine göndermiş oldu.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Sivasspor maçında Falcao'nun dönüşü muhteşem oldu! Öyle bir gol attı ki...

Falcao, bu şık golünün ardından sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Galatasaraylı taraftarlar kendisine övgüler dizdi.

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