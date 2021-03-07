Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Sivasspor maçında Falcao'nun dönüşü muhteşem oldu! Öyle bir gol attı ki...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı. 134 gün sonra sarı-kırmızılı takımda ilk 11'e çıkan Radamel Falcao, mücadelenin 14. dakikasında şık bir gol atarak sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 07.03.2021 19:57 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 20:00 ABONE OL