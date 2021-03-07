07 Mart 2021, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Sivasspor maçında Falcao'nun dönüşü muhteşem oldu! Öyle bir gol attı ki...
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı. 134 gün sonra sarı-kırmızılı takımda ilk 11'e çıkan Radamel Falcao, mücadelenin 14. dakikasında şık bir gol atarak sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
- 1
- 26
- 2
- 26
- 3
- 26
- 4
- 26
- 5
- 26
Daha Fazla Gör
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig