07 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda Kayserispor maçında cezalı duruma düştü!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin 58. dakikasında sarı kart gören Belhanda, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düştü. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı.
Mücadelenin 58. dakikasında sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda sarı kart gördü ve 30. hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
Faslı yıldız, gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.
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