07 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda Kayserispor maçında cezalı duruma düştü!

G.Saraylı yıldız Kayserispor maçında yok!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin 58. dakikasında sarı kart gören , gelecek hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 29. haftasında sahasında 'u ağırladı.

Mücadelenin 58. dakikasında sarı-kırmızılılarda Younes sarı kart gördü ve 30. hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

Faslı yıldız, gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.

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