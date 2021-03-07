07 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Sivasspor maçında sakatlık şoku! Ryan Donk...

G.Saray'a sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında evinde ile karşı karşıya gelen 'da, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yürürken sekmeye başlayan ve kenara değişiklik işareti yapan Hollandalı oyuncu, maçın 50. dakikasında yerini Luyindama'ya bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi ( haberleri)

Spor Toto 'in 29. haftasında sahasında 'u ağırladı.

Zorlu mücadele Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile devam ederken sarı-kırmızılılarda şok bir sakatlık yaşandı.

'un tecrübeli ismi sakatlandı ve oyuna bir süre sekerek devam etti.

Kendisini deneyen tecrübeli futbolcu, oyuna devam edemeyeceğini yedek kulübesine iletti ve kenara gelmek zorunda kaldı.

Galatasaray'da Donk'un yerine oyuna Luyindama dahil oldu.

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