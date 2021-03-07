07 Mart 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Sivasspor maçında sakatlık şoku! Ryan Donk...
Süper Lig'in 29. haftasında evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da, Ryan Donk sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yürürken sekmeye başlayan ve kenara değişiklik işareti yapan Hollandalı oyuncu, maçın 50. dakikasında yerini Luyindama'ya bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı.
Zorlu mücadele Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile devam ederken sarı-kırmızılılarda şok bir sakatlık yaşandı.
Cimbom'un tecrübeli ismi Ryan Donk sakatlandı ve oyuna bir süre sekerek devam etti.
Kendisini deneyen tecrübeli futbolcu, oyuna devam edemeyeceğini yedek kulübesine iletti ve kenara gelmek zorunda kaldı.
Galatasaray'da Donk'un yerine oyuna Luyindama dahil oldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig