Süper Lig'in 29. haftasında evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da, Ryan Donk sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yürürken sekmeye başlayan ve kenara değişiklik işareti yapan Hollandalı oyuncu, maçın 50. dakikasında yerini Luyindama'ya bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı.

Zorlu mücadele Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile devam ederken sarı-kırmızılılarda şok bir sakatlık yaşandı.

Cimbom'un tecrübeli ismi Ryan Donk sakatlandı ve oyuna bir süre sekerek devam etti.

Kendisini deneyen tecrübeli futbolcu, oyuna devam edemeyeceğini yedek kulübesine iletti ve kenara gelmek zorunda kaldı.

Galatasaray'da Donk'un yerine oyuna Luyindama dahil oldu.

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