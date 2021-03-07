07 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Sivasspor maçında penaltı kazandı! İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray, Uğur Çiftçi'nin elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Falcao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 66. dakikasında Ryan Babel, Uğur Çiftçi'den sıyrılmaya çalışırken top Uğur'un eline çarptı. Sarı-kırmızılılar pozisyon sonrasında penaltı beklentisiyle yoğun itirazda bulundu.
İlk etapta oyunu devam ettiren hakem Ali Şansalan, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
Topun başına geçen Radamel Falcao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.
İşte o müdahale:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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