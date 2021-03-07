07 Mart 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Sivasspor maçında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında 'u ağırlayan , Uğur Çiftçi'nin elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen , meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 29. haftasında ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 66. dakikasında Ryan Babel, Uğur Çiftçi'den sıyrılmaya çalışırken top Uğur'un eline çarptı. Sarı-kırmızılılar pozisyon sonrasında penaltı beklentisiyle yoğun itirazda bulundu.

İlk etapta oyunu devam ettiren hakem Ali Şansalan, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

Topun başına geçen , meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

İşte o müdahale:


*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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