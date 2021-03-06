06 Mart 2021, Cumartesi
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 29. hafta)
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başladı. Günün ilk maçında Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte güncel puan durumu...
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
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