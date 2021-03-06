06 Mart 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 29. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başladı. Günün ilk maçında Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 06.03.2021 18:01
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 29. hafta

21- GENÇLERBİRLİĞİ: 21 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 29. hafta

20- ANKARAGÜCÜ: 23 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 29. hafta

19- DENİZLİSPOR: 24 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 29. hafta

18- BB ERZURUMSPOR: 26 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 29. hafta

17- BAŞAKŞEHİR: 26 PUAN

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