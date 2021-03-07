07 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Sivasspor maçında gergin anlar! Falcao, Muslera, Linnes ve Max Gradel...

Maçta ortalık karıştı! İşte o anlar...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 29. haftasında , evinde 'u ağırladı. Sarı kırmızılılarda ile Sivassporlu oyuncu arasında gergin anlar yaşandı. Radamel ve 'nın da dahil olmasıyla ortalık bir anda karıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 29. haftasında , evinde ile karşı karşıya geldi. Yüksek tempo ile geçen maçın 30. dakikasında ile arasında bir ikili mücadele yaşandı. Sivassporlu oyuncunun yerde kalmasıyla ortalık bir anda karıştı. Sarı kırmızılı oyuncular Gradel'i sahadan dışarı çıkarmaya çalışırken, Fildişi Sahilli oyuncu tepki gösterdi. Daha sonradan Radamel ve 'nın da olaya dahil olması üzerine karşılaşmanın hakemi , 'yı kalesine dönmesi konusunda uyardı. Max Gradel'in tepkilerine hakemin sarı kart göstermesiyle ortalık yatıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Sivasspor maçında Martin Linnes'ten çok büyük hata! İşte o pozisyon...

İŞTE O ANLAR


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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