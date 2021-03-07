Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yüksek tempo ile geçen maçın 30. dakikasında Max Gradel ile Martin Linnes arasında bir ikili mücadele yaşandı. Sivassporlu oyuncunun yerde kalmasıyla ortalık bir anda karıştı. Sarı kırmızılı oyuncular Gradel'i sahadan dışarı çıkarmaya çalışırken, Fildişi Sahilli oyuncu tepki gösterdi. Daha sonradan Radamel Falcao ve Fernanda Muslera'nın da olaya dahil olması üzerine karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, Muslera'yı kalesine dönmesi konusunda uyardı. Max Gradel'in tepkilerine hakemin sarı kart göstermesiyle ortalık yatıştı.

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(Fotoğraflar: beIN Sports)

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