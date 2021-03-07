Son dakika spor haberi: Galatasaray - Sivasspor maçında gergin anlar! Falcao, Muslera, Linnes ve Max Gradel...
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılarda Martin Linnes ile Sivassporlu oyuncu Max Gradel arasında gergin anlar yaşandı. Radamel Falcao ve Fernando Muslera'nın da dahil olmasıyla ortalık bir anda karıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yüksek tempo ile geçen maçın 30. dakikasında Max Gradel ile Martin Linnes arasında bir ikili mücadele yaşandı. Sivassporlu oyuncunun yerde kalmasıyla ortalık bir anda karıştı. Sarı kırmızılı oyuncular Gradel'i sahadan dışarı çıkarmaya çalışırken, Fildişi Sahilli oyuncu tepki gösterdi. Daha sonradan Radamel Falcao ve Fernanda Muslera'nın da olaya dahil olması üzerine karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, Muslera'yı kalesine dönmesi konusunda uyardı. Max Gradel'in tepkilerine hakemin sarı kart göstermesiyle ortalık yatıştı.
İŞTE O ANLAR
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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