18 Temmuz 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Galatasaray-Göztepe | CANLI

Galatasaray-Göztepe | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

'in 33. haftasında , sahasında ile karşı karşıya geliyor. Pandemi sonrası galibiyet alamayan Galatasaray mutlak galibiyet için sahaya çıktı. Son 6 maçından galibiyet çıkaramayan Göztepe ise zorlu rakibi karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Galatasaray-Göztepe maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

, 'in 33. haftasında 'yi konuk ediyor. Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetiyor. Süper Lig'de son dönemde aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında havlu atan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 39 puana sahip Göztepe ise averajla 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

FALCAO VE LEMINA YİNE YOK

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemiyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmadı. Kırmızı kart cezası biten ise sahadaki yerini aldı.

DÖRT FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, , Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

SON 8 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve ile berabere kalırken, , Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu.

Galatasaray-Göztepe maçı 21:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Belhanda, Emre, Adem

Göztepe: Beto Murat Alpaslan Atınç Berkan Poko Soner Mossoro Halil Tripic Napoleoni

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