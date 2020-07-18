Galatasaray-Göztepe | CANLI
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Pandemi sonrası galibiyet alamayan Galatasaray mutlak galibiyet için sahaya çıktı. Son 6 maçından galibiyet çıkaramayan Göztepe ise zorlu rakibi karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Galatasaray-Göztepe maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetiyor. Süper Lig'de son dönemde aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında havlu atan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 39 puana sahip Göztepe ise averajla 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanmıştı.
FALCAO VE LEMINA YİNE YOK
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemiyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmadı. Kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli ise sahadaki yerini aldı.
DÖRT FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.
SON 8 MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu.
Galatasaray-Göztepe maçı 21:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Belhanda, Emre, Adem
Göztepe: Beto Murat Alpaslan Atınç Berkan Poko Soner Mossoro Halil Tripic Napoleoni
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