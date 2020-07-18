Erman Toroğlu: Okan Kocuk şu görüntüsüyle Galatasaray'da oynayamaz

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Galatasaray-Göztepe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın kalecisi Okan Kocuk ile ilgili "Şu görüntüsüyle Galatasaray'da oynayamaz." ifadelerini kullandı.

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