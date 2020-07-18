Galatasaray'da Selçuk İnan futbolu bıraktı

2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu Selçuk İnan, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Katıldığı basın toplantısında konuşan İnan, "Her şeyin maalesef bir sonu var. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz." ifadelerini kullandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada Selçuk İnan'ın teknik ekibe dahil olduğunu açıkladı.

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