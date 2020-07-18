19 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Selçuk İnan futbolu bıraktı

Galatasaraylı yıldız futbolu bıraktı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu , maçı sonrası yaptığı açıklamada profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Galatasaraylı futbolcu , profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Katıldığı basın toplantısında konuşan İnan, "Her şeyin maalesef bir sonu var. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz." ifadelerini kullandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de maçı sonrası yaptığı açıklamada Selçuk İnan'ın teknik ekibe dahil olduğunu açıkladı.

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