14 Temmuz 2020, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig: Konyaspor 4-3 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Başakşehir Konya'da ağır yaralı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

'in 32. haftasında lider Medipol , deplasmanda İttifak Holding 'a 4-3 mağlup oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller Miya (2), ve Skubic'ten gelirken, turuncu-lacivertlilerin gollerini Visca (p), ve Elia kaydetti.

'in 32. haftasında İttifak Holding 'a konuk olan lider Medipol 'de teknik direktör , ligde son oynadıkları müsabakasının ilk 11'inde bir değişiklik yaptı.

Buruk, Yukatel Denizlispor müsabakasının ilk 11'inde yer alan Ponck'un yerine Epureanu'yu ilk 11'e dahil etti.

, karşılaşmaya , Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, , İrfan Can Kahveci, Aleksic, Crivelli ve ilk 11'iyle başladı.

Bülent Korkmaz: Önemli bir galibiyet aldık

KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta Futbol Kulübü ile yaptıkları maçın ilk 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.

Korkmaz, Gaziantep FK maçının ilk 11'inde yer alan Jevtovic ve Bajic'in yerine Jonsson ve Hadziahmetovic'i ilk 11'e dahil etti.

Konyaspor, karşılaşmaya , Skubic, Uğur Demirok, Anicic, , Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic ve Şahiner ilk 11'iyle başladı.

Okan Buruk: Şampiyon olabilirdik ama haftaya kaldı

Maçtan dakikalar

3. dakikada konuk ekip öne geçti. Visca'nın kullandığı köşe atışında hakem , Miya'nın altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

10. dakikada Crivelli'nin ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta gitti.

20. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Alper Uludağ, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Miya, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

25. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

28. dakikada Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

45+1. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu güçlükle kontrol eden Miya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Milosevic'in ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan şutunda, top yandan auta gitti.

52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

54. dakikada Miya'nın kaleyi cepheden gören noktadan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Visca'nın ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Demba Ba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

77. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Elia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3

84. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Jonsson'un ceza sahasına pasına hareketlenen Skubic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3

Karşılaşma, Konyaspor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu
Beşiktaş tek attı 3 aldı Beşiktaş tek attı 3 aldı
Kayseri 1 puanı 90'da kurtardı Kayseri 1 puanı 90'da kurtardı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör