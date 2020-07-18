18 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaraylılar çılgına döndü! Önce Beto sonra direk!

Sarı kırmızılılar çıldırdı! Önce Beto sonra direk!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk eden , maçta 1 dakika arayla kullandığı 2 penaltı atışından da yararlanamadı. 49'da 'ün kullandığı penaltıyı Beto kurtarırken, Portekizli kaleci çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrarlandı. İkinci penaltıda topun başına geçen Belhanda ise vuruşunda topu auta yolladı.

ile Göztepe arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı. Cimbom üst üste 2 penaltı atışından yararlanamadı.

49'da 'ün kullandığı penaltıyı Beto kurtarırken, Portekizli kaleci çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrarlandı. İkinci penaltıda topun başına geçen Belhanda ise vuruşunda topu auta yolladı.

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