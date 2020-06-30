30 Haziran 2020, Salı

SÜPER LİG

Abdulkadir Bitigen’e kritik görev

Abdulkadir Bitigen’e kritik görev
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.06.2020

Kayseri Bölgesi Hakemi , Cumartesi günü oynanacak olan BTC Yeni Türk Malatyaspor-Gençlerbirliği maçında düdük çalacak.

Cemil Usta Sezonu 30.haftasında 04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Yeni Stadyumunda saat 18.30'de oynanacak olan BTC Türk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçında görev yapacak hakemler açıklandı. (MHK) tarafından yapılan açıklamada BTC Türk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçında Kayserili düdük çalacak. Bitigen'in bu zorlu müsabakada yardımcılıklarını Ahmet Volkan Narinç ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Caner Ak.

Küme düşme hattında yer alan iki takımın zorlu müsabakasında görev yapacak olan Abdulkadir Bitigen, ligin 29.haftasında ise Trabzonspor ile MKE Ankaragücü maçında görev yapmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Kasımpaşa deplasmanda kazandı Kasımpaşa deplasmanda kazandı
Abdulkadir Bitigen Süper Lig'i dizayn etti! Abdulkadir Bitigen Süper Lig'i dizayn etti!
Bu kadarı da fazla! Hatalar ligin kaderini etkiledi Bu kadarı da fazla! "Hatalar ligin kaderini etkiledi"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör