19 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Yunus Akgün Süper Lig'de ilk golünü kaydetti

Yunus Akgün golle tanıştı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

'ın, 'yi 3-1 yendiği maçta ağları havalandıran Lig'deki ilk golünü kaydetti. Bu sezon 4 karşılaşmada 18 dakika görev alan genç futbolcu gelecek sezon yabancı sınırından dolayı yerli futbolcu arayışında olan 'in elini güçlendirecek gibi duruyor.

Süper Lig'in 33. haftasında ile sahasında oynayan 'da son sözü genç futbolcu Yunus Akgün söyledi ve ligde ilk gol sevincini yaşadı.

Mücadelenin 90+5. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine dahil olan Yunus, 90+7. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve takımının 3. golünü kaydetti.

Bu sezon Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev alan 20 yaşındaki futbolcu, A Takım ile bu sezon ilk golünü attı.

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