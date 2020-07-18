Yunus Akgün Süper Lig'de ilk golünü kaydetti

Galatasaray'ın, Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta ağları havalandıran Yunus Akgün Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Bu sezon 4 karşılaşmada 18 dakika görev alan genç futbolcu gelecek sezon yabancı sınırından dolayı yerli futbolcu arayışında olan Fatih Terim'in elini güçlendirecek gibi duruyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile sahasında oynayan Galatasaray'da son sözü genç futbolcu Yunus Akgün söyledi ve ligde ilk gol sevincini yaşadı.

Mücadelenin 90+5. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine dahil olan Yunus, 90+7. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve takımının 3. golünü kaydetti.

Bu sezon Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev alan 20 yaşındaki futbolcu, A Takım ile bu sezon ilk golünü attı.

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