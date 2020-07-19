Adem Büyük'ün iptal edilen golünde karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray-Göztepe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Galatasaray'ın iptal edilen golüyle ilgili konuşan Toroğlu, "Golün iptal edilmesi doğru karar. Adem faul yapıyor." dedi.

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