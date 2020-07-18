19 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Marcelo Saracchi'den olağanüstü gol!

Saracchi'den olağanüstü gol!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

'in 33. haftasında , evinde 'yi ağırladı. Mücadelenin 60. dakikasında sarı-kırmızılıların Uruguay'lı oyuncusu ceza sahası dışında olağanüstü bir gole imza attı. İşte o pozisyon..

'in 33. haftasında , sahasında 'yi ağırladı. Sarı kırmızlılar maçın 60. dakikasında 'nin ceza sahası dışından attığı müthiş golle 1-0 öne geçti.

İşte o pozisyon:

Görüntü beINSports'tan alınmıştır...

Karşılaşmanın 77. dakikasında Napoleoni Göztepe adına skoru eşitlerken, 'in öğrencileri maçı bırakmadı ve önce 81. dakikada Emre Akbaba'nın frikikten sonra da 90+7.dakikada Yunus Akgün'ün golü ile sahadan 3-1 galip ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla birlikte 8 hafta sonra galibiyet aldı.

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