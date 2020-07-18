18 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Falcao, Muslera ve Luyindama tribünde

Falcao, Muslera ve Luyindama tribünde
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

'in 33. haftasında 'yi konuk eden 'da sakatlıkları bulunan , ve maçı tribünden takip etti.

'in 33. haftasında Stadyumu'nda ile karşı karşıya gelen 'da , Florin Andone, Mario Lemina ve sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, 'nın da sezonu kapattığı için lisansı çıkarılmamıştı. Bu futbolculardan Muslera, Falcao ve Luyindama, Göztepe maçında takımını yalnız bırakmadı. Bu 3 futbolcu mücadeleyi yedek kulübesinin arkasında yer alan tribünden takip etti.

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