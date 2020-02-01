MAÇ SONUCU | Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe | ÖZET

Süper Lig'in 20. haftasında dev maçta Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller 15. dakikada Sörloth ve 32. dakikada Novak'tan gelirken, sarı-lacivertlilerin tek golü 1. dakikada Kruse'den geldi.

Süper Lig'in 20. haftası, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne oldu. Lider Demir Grup Sivasspor'u takibini sürdüren Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Stadı'nda kozlarını paylaştı. Rakibini Sörloth ve Novak'ın golleriyle 2-1 mağlup eden ve maç eksiği bulunan Fırtına, puanını 38'e çıkararak üçüncülüğe yükseldi. Ligdeki beşinci mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler ise 37 puanla dördüncü sıraya indi.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, 8 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe ise aynı gün saat 20.00'de Kadıköy'de Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

STURRIDGE YEDEK KULÜBESİNDE

Trabzonspor'un Antalya kampında 10 Ocak'ta Partizani Tiran ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşayan ve ikinci yarının ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyen Daniel Sturridge de kadroya dahil edildi.

İngiliz futbolcu, 22 gün sonra Fenerbahçe maçıyla birlikte takıma geri dönerek yedek kulübesinde yer aldı.

Trabzonspor'un transferin son günü kadroya kattığı Guilherme ile yeni transferlerden Bilal Başacıkoğlu, Fenerbahçe maçının kadrosuna alındı.

TRİBÜNLER DOLDU

Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesi satışa çıkarılan 3 bin 200 bileti 3,5 dakikada tüketen bordo-mavililer, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını doldurdu.

Fenerbahçe taraftarlarının alınmadığı maçta misafir tribün bölümü de Trabzonsporlu taraftarlara açıldı.

33 bin kombine kartlı taraftarı bulunan bordo-mavililer, 41 bin 461 seyirci kapasiteli stadın tribünlerini güvenlik bölümleri haricinde doldurdu.

Bordo-mavili taraftarlar coşkuyla takımlarını desteklerken, yeni transfer Guilherme'ye de yoğun ilgi gösterdi.





YUSUF YAZICI'YA PLAKET

Trabzonspor'dan sezon başı Fransa'nın Lille Kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı maçı izledi.

Sakatlığı nedeniyle takımından bir süre ayrılarak memleketine gelen Yusuf Yazıcı'ya, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından plaket ve 97 numaralı Trabzonspor forması verildi.

Ağaoğlu ve Yazıcı, taraftarların çağırması üzerine birlikte tribünleri selamladı.





YANAL, KAZANAN KADROYU BOZMADI

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında kazanan 11'i bozmadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Hasan Ali Kaldırım'ın haricinde eksik oyuncu yer almadı.

Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette de ilk kez maç kadrosuna dahil edilip, yedek kulübesinde yer aldı.

YANAL, 839 GÜN SONRA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, eski takımı Trabzonspor'un sahasına 839 gün sonra bu sefer rakip takımın çalıştırıcısı olarak çıktı.

Trabzonspor'un başında 2014-2015 ve 2016-2018 dönemlerinde çalışan Ersun Yanal, bordo-mavililerle son maçına 15 Ekim 2017'de çıkmıştı. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Trabzonspor, Akhisarspor'a sahasında 6-1 yenilince tecrübeli teknik adamla yollar ayrılmıştı.

Yanal, Trabzonspor'a karşı son olarak 10 Mart 2014'te Fenerbahçe'nin başında rakip olarak Trabzon'a gelmişti. Yaklaşık 6 yıl önce oynanan karşılaşma 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle devam ederken, çıkan tribün olayları nedeniyle ilk yarının sonlarında tatil edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu bu karşılaşmayı Fenerbahçe'nin lehine hükmen 3-0 tescil etmişti.





ALTYAPIDA TRABZONSPOR GALİP

İki takımın altyapı kategorilerinde bugün oynanan iki karşılaşmadan da bordo-mavililer galip ayrıldı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi 17 yaş altı kategorisinde 2-0, 19 yaş altı kategorisinde ise 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Trabzonspor deplasmanına gelerek karşılaşmayı takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 45'inci saniyesinde Rordigues'in sağ kanattan içeriye çevirdiği top savunmada Campi'nin ayağına çarpıp penaltı noktası üzerindeki Kruse'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



16'ncı dakikada Ekuban'ın sol kanattan yerden pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Sörloth topu kontrol ettikten sonra altıpasın üzerinden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



26'ncı dakikada Sörloth orta sahadan aldığı topla birlikte ilerledikten sonra sol kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Ekuban'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



32'nci dakikada Sosa'nın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Campi'nin kafayla altıpasın gerisine gönderdiği meşin yuvarlağa son dokunuşu yapan Novak'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.



36'ncı dakikada Muriç'in sağ kanattan yerden içeriye çıkardığı topla sol çaprazda buluşan Dirar'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.



41'nci dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında altıpas çizgisinin üzerinde topla buluşan Sörloth'un kafa vuruşunda üst direğe çarpan top auta gitti.



43'üncü dakikada Isla'nın yerden pasında ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Muriç'in şutunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



45'inci dakikada Muriç'in pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Tolga'nın şutunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



İlk yarı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

55'inci dakikada sol kanattan Kruse'nin ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Ozan'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.



69'uncu dakikada Ozan'ın sol kanata gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Rodrigues'in kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan uzaklaştırmayı başardı.



73'üncü dakikada Sosa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Campi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.



89'uncu dakikada sağ kanattan Sosa'nın ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda Altay kaleye giden meşin yuvarlağı kontrol etti.



90+1'inci dakikada Emre'nin pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Kruse'nin kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan uzaklaştırmayı başardı.



90+6'ncı dakikada Gustavo itirazdan dolayı ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.



Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.