01 Şubat 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Sörloth üç büyükleri boş geçmedi!

Sörloth'u durdurabilene aşk olsun!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020

, zirve mücadelesi yolunda en önemli rakiplerinden ile karşı karşıya gelirken, bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Alexander bu karşılaşmayı da boş geçmedi.

15. dakikada maçta eşitliği sağlayan golü atan Norveçli golcü, üst üste 4 maçta 7. golünü kaydetti.

Toplamda 16 gole ulaşan gol krallığına oynarken, takımına da katkı yapmaya devam ediyor.

3 BÜYÜKLERE GOL ATTI!

'da sezona müthiş bir başlangıç yapan Norveçli golcü, başarılı performansını devam ettiriyor. Derbi maçlarında takımın en önemli gol silahı olan Sörloth, ve 'dan sonra ağlarını da havalandırdı ve üç büyüklere gol atmış oldu.

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