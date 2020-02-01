Sörloth üç büyükleri boş geçmedi!

Trabzonspor, zirve mücadelesi yolunda en önemli rakiplerinden Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth bu karşılaşmayı da boş geçmedi.

15. dakikada maçta eşitliği sağlayan golü atan Norveçli golcü, üst üste 4 maçta 7. golünü kaydetti.

Toplamda 16 gole ulaşan Sörloth gol krallığına oynarken, takımına da katkı yapmaya devam ediyor.

3 BÜYÜKLERE GOL ATTI!

Trabzonspor'da sezona müthiş bir başlangıç yapan Norveçli golcü, başarılı performansını devam ettiriyor. Derbi maçlarında takımın en önemli gol silahı olan Sörloth, Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe ağlarını da havalandırdı ve üç büyüklere gol atmış oldu.