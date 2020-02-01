Erman Toroğlu'ndan Sörloth yorumu!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, bordo-mavililerin Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ile ilgili "Türkiye'ye uzun zamandır Sörloth gibi bir oyuncu gelmemişti." ifadelerini kullandı.