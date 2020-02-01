02 Şubat 2020, Pazar

SÜPER LİG

Mehmet Cahit Turhan: Trabzonspor inşallah şampiyon olacak

Trabzonspor inşallah şampiyon olacak
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 02.02.2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , 'un 'yi 2-1 yendiği maçın ardından, "Trabzonspor inşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu." dedi.

Bakan Turhan, 'un 'in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçeyi 2-1 yendiği maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

galibiyetinin Trabzonspor için bundan sonraki maçlarda çok büyük moral ve motivasyon olacağını aktaran Turhan, "Fenerbahçe de iyi top oynadı. Bunu da gözardı edemeyiz ama bizim takımımızı, özellikle kalecimizi tebrik ediyorum. Defansımız da çok iyiydi. Tabii Sörloth'un golü harikaydı. Onu da ifade etmeden geçmemek lazım." ifadelerini kullandı.

Turhan, "Trabzonspor inşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu. Her şeyden önce centilmenlik ve Türk sporu kazansın. Taraftar da mükemmeldi. Bizim taraftarımız 'de bir tane. Hem centilmenlik olarak hem de takımına verdiği destekle Türkiye'de en iyi taraftar bizim taraftarımız." şeklinde konuştu.


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