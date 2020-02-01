02 Şubat 2020, Pazar

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Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Ali Koç sözleri

Süper Lig'in 20. haftasında dev maçta Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla geçti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Verilmesi gereken bir ders vardı. Biz bu dersi sahada verdik. Bize Allah yardım ediyor. Allah her zaman doğrunun yanındadır." ifadelerini kullanırken Ali Koç sorusuna, "Protestoları Ali Koç'a sorun isterseniz. Buna sebep olan ben değilim." dedi.
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