01 Şubat 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır kalede devleşti! Vedat Muriç tebrik etti

Uğurcan kalede devleşti! Muriç yanına gelip...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020

'in 20. haftasında ile karşı karşıya gelirken, yüksek tempoda geçen karşılaşmada seyircileri mest eden birçok an vardı. Bunlardan biri de 43. dakikada 'in sağ çaprazdan çektiği şutu 'ın çıkarmasıydı.

'in 20. haftasında Medical Park Stadyumu'nda ile karşılaştı. Dev mücadelenin temposu izleyicileri tatmin ederken karşılaşmada seyircilerin nefeslerini kesen anlar da vardı.

Mücadelenin 43. dakikasında skoru 2-2'ye getirmeye çok yaklaşırken Trabzonspor'un genç kalecisi Muriç'e geçit vermedi. Kosovalı golcünün şutunu çıkaran Uğurcan'ın performansı göz kamaştırırken, 23 yaşındaki kaleciyi ilk tebrik eden de yine Vedat Muriç oldu.

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