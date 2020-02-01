Uğurcan Çakır kalede devleşti! Vedat Muriç tebrik etti

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, yüksek tempoda geçen karşılaşmada seyircileri mest eden birçok an vardı. Bunlardan biri de 43. dakikada Vedat Muriç'in sağ çaprazdan çektiği şutu Uğurcan Çakır'ın çıkarmasıydı.

Süper Lig'in 20. haftasında Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Dev mücadelenin temposu izleyicileri tatmin ederken karşılaşmada seyircilerin nefeslerini kesen anlar da vardı.

Mücadelenin 43. dakikasında Vedat Muriç skoru 2-2'ye getirmeye çok yaklaşırken Trabzonspor'un genç kalecisi Muriç'e geçit vermedi. Kosovalı golcünün şutunu çıkaran Uğurcan'ın performansı göz kamaştırırken, 23 yaşındaki kaleciyi ilk tebrik eden de yine Vedat Muriç oldu.