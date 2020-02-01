Erman Toroğlu: Uğurcan ahtapot gibi bir çocuk

Süper Lig'in 20. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için "Ahtapot gibi bir çocuk" ifadelerini kullandı.