01 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci! İkinci yarıya damga vurdu

F.Bahçe'de Kruse sevinci! İkinci yarıya damga vurdu
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020

'in 20. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelen 'de sevinci yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında bambaşka bir çehreye bürünen Alman yıldız, bordo-mavililerle oynanan mücadelede takımının ilk golünü kaydederek ikinci yarıda çıktığı 3 maçı da boş geçmedi.

'in 20. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada ile , Akyazı Stadı'nda karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde maçın henüz ilk dakikasında takımını 1-0 öne geçiren , ikinci yarıda çıktığı üçüncü maçında da skor katkısı üretti. İlk yarıda gösterdiği istikrarsız performansla eleştiri oklarının hedefinde olan oyuncu, ikinci yarıda çıktığı FK ve Medipol Başaşehir maçlarının ardından Trabzonspor'u da boş geçmedi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla attığı 4 golün 3'ünü ikinci yarıdaki maçlarda kaydeden Kruse'nin 6 da asisti bulunuyor.

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