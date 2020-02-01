Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci! İkinci yarıya damga vurdu
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında bambaşka bir çehreye bürünen Alman yıldız, bordo-mavililerle oynanan mücadelede takımının ilk golünü kaydederek ikinci yarıda çıktığı 3 maçı da boş geçmedi.
Süper Lig'in 20. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Stadı'nda karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde maçın henüz ilk dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Max Kruse, ikinci yarıda çıktığı üçüncü maçında da skor katkısı üretti. İlk yarıda gösterdiği istikrarsız performansla eleştiri oklarının hedefinde olan oyuncu, ikinci yarıda çıktığı Gaziantep FK ve Medipol Başaşehir maçlarının ardından Trabzonspor'u da boş geçmedi.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla attığı 4 golün 3'ünü ikinci yarıdaki maçlarda kaydeden Kruse'nin 6 da asisti bulunuyor.
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